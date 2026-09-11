Kanadaja dhe Ukraina nënshkruajnë deklaratë për një partneritet 100-vjeçar

Kryeministri kanadez, Mark Carney, dhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, nënshkruan të enjten një deklaratë për një partneritet 100-vjeçar, raporton Anadolu.
Carney tha në një konferencë për media në Calgary, pas ceremonisë së nënshkrimit, se marrëveshja shkon përtej luftës në Ukrainë drejt bashkëpunimit afatgjatë.
“Presidenti Zelenskyy dhe unë sapo kemi nënshkruar një deklaratë për një partneritet 100-vjeçar”, tha ai, duke shtuar se në muajt e ardhshëm të dy vendet do të “përcaktojnë një kornizë afatgjatë për bashkëpunim në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë, tregtisë dhe investimeve, rindërtimit, energjisë, mineraleve kritike dhe teknologjisë”.
Duke vënë në dukje lidhjet e qytetit Calgary me Ukrainën, Carney tha se në provincën Alberta jetojnë më shumë se 350.000 kanadezë me origjinë ukrainase, përfshirë 70.000 në Calgary. Ai përmendi kompanitë dhe institucionet inovative të qytetit, si Instituti i Teknologjisë së Albertës Jugore.
Duke e përshkruar luftën si të ndodhur në një pikë kthese, Carney tha se Ukraina tani “po neutralizon kërcënimet ajrore nga më shumë se 600 kilometra larg, ndërsa Rusia mbështetet te regjimet autoritare për të furnizuar makinerinë e saj të luftës”.
Ai tha se dronët do të jenë në qendër të riarmatimit të mbrojtjes të Kanadasë, më i madhi në 70 vjet, ndërsa vendi punon për të “ndërtuar një Kanada të fortë, të sigurt dhe të mbrojtur”.
Duke thënë se Forcat e Armatosura të Kanadasë aktualisht disponojnë rreth 2.000 dronë, ai tha: “Në vitet në vijim, do të na duhen miliona”, dhe vuri në dukje se qeveria nisi Iniciativën për Dronët e Mbrojtjes në fillim të këtij viti për të zgjeruar prodhimin vendas për Forcat e Armatosura Kanadeze dhe Rojet Bregdetare Kanadeze.
Ai njoftoi gjithashtu krijimin e një tregu kombëtar për dronët, i cili do të lidhë drejtpërdrejt njësitë ushtarake me rreth 400 furnizues kanadezë, si pjesë e një plani për të krijuar kapacitetin për prodhimin e miliona dronëve brenda dy vitesh. “Kontratat e sotme do të rrisin dhjetëfish numrin e dronëve në dispozicion”, tha ai.
Carney tha se Kanadaja dhe Ukraina kanë finalizuar gjithashtu një marrëveshje për dërgimin e interceptorëve të mbrojtjes ajrore përmes mekanizmit amerikan Jumpstart, një “paketë pajisjesh me vlerë 350 milionë dollarë” që synon mbrojtjen e Ukrainës.