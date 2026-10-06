Gjatë muajit tetor, Kanadaja shënon Muajin e Historisë Islame, një periudhë kushtuar njohjes dhe promovimit të trashëgimisë, kulturës dhe kontributit të myslimanëve në shoqërinë kanadeze.
Në kuadër të këtij muaji organizohen ekspozita, punëtori, programe edukative në shkolla, aktivitete në biblioteka dhe takime kulturore në vende të ndryshme të Kanadasë. Qëllimi është që publiku të njihet më nga afër me historinë dhe kontributet e myslimanëve në fusha të ndryshme të jetës shoqërore.
Tema e vitit 2026 është kaligrafia islame, një traditë artistike që për shekuj ka shërbyer për ruajtjen dhe përcjelljen e dijes, historisë, letërsisë dhe tekstit të Kuranit. Organizatorët e paraqesin kaligrafinë jo vetëm si formë arti, por edhe si pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe historike islame.
Muaji i Historisë Islame në Kanada u shpall nga Parlamenti në vitin 2007. Që atëherë, aktivitetet janë zhvilluar në qytete dhe provinca të ndryshme të vendit, duke krijuar hapësira për informim, edukim dhe shkëmbim kulturor.
Sot, në Kanada jetojnë afro 2 milionë myslimanë, me prejardhje nga më shumë se 50 vende. Sipas qeverisë kanadeze, myslimanët kanë dhënë kontribut në fusha të ndryshme, përfshirë shkencën, sipërmarrjen, artin, arsimin, arkitekturën dhe jetën komunitare.
Muaji i Historisë Islame synon të rrisë njohuritë mbi historinë dhe kulturën islame, si dhe të nxjerrë në pah kontributin e myslimanëve në shoqërinë kanadeze. /islamgjakova
Kanadaja shënon Muajin e Historisë Islame, në fokus kaligrafia
Gjatë muajit tetor, Kanadaja shënon Muajin e Historisë Islame, një periudhë kushtuar njohjes dhe promovimit të trashëgimisë, kulturës dhe kontributit të myslimanëve në shoqërinë kanadeze.