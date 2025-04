Kanadezët drejtohen në kutitë e votimit, 2 parti në garë të ngushtë për formimin e qeverisë së ardhshme

E hëna është dita e zgjedhjeve në Kanada, me partitë liberale dhe konservatore në një garë të ngushtë për të formuar qeverinë e ardhshme të vendit, derisa Amerika zë një vend të rëndësishëm në mesin e shqetësimeve të votuesve, transmeton Anadolu.

Deklaratat kontroverse të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për ta bërë Kanadanë shtetin e 51-të dhe lufta e vazhdueshme e tarifave kanë trazuar votuesit në të gjithë Kanadanë, derisa ata përgatiten të hedhin votat që do të përcaktojnë qeverinë e tyre të ardhshme. Rrallë herë ka ndodhur që një aktor i huaj të ketë luajtur një rol kaq të madh në zgjedhjet federale kanadeze.

Udhëheqësit e treshes së partive kryesore federale, respektivisht të Liberalëve, Konservatorëve dhe Partisë së Re Demokrate (NDP), secili kanë pretenduar se është më i miri për t’iu kundërvënë presidentit kontrovers të SHBA-së.

Sipas rezultateve të të dhënave të sondazhit ‘Abacus’ të publikuara në prag të ditës së zgjedhjeve, tre çështjet kryesore në fushatën zgjedhore ishin e para ulja e kostos së jetesës me 45 për qind, ndërsa i dyti renditet Trumpi me 30 për qind dhe e treta ishte çështja e strehimit të përballueshëm me 20 për qind.

Liberalët kanë qenë në pushtet që nga viti 2015 dhe mbajnë një epërsi prej katër pikësh ndaj Konservatorëve, ndërsa votuesit drejtohen drejt qendrave të votimit.

Vitin e kaluar, udhëheqësi konservator, Pierre Poilievre dhe partia e tij mbajtën një epërsi të madhe ndaj Liberalëve për muaj të tërë në sondazhe të ndryshme publike. Por më pas, Justin Trudeau, thellësisht jopopullor, dha dorëheqjen si kryeministër në muajin janar.

Një konventë udhëheqësish liberalë zgjodhi ish-guvernatorin e Bankës së Kanadasë, Mark Carney, si udhëheqësin e ri dhe filloi një kthesë e jashtëzakonshme, sipas rezultateve të të dhënave të sondazhit ‘Abacus’ të publikuar në prag të ditës së zgjedhjeve, me liberalët që ngjiteshin vazhdimisht në sondazhet publike dhe duke kryesuar një ditë para zgjedhjeve.

NDP-ja mbetet shumë prapa dy të parave dhe më e mira që udhëheqësi i saj, Jagmeet Singh, mund të shpresojë, edhe pse me pak gjasa, është një qeveri minoritare me NDP-në që mban ekuilibrin e pushtetit.

Sondazhi ‘Abacus’ zhvilloi 2.500 intervista nga 24 deri më 27 prill, por ai u botua dhënë një kufi gabimi.