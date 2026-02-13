Kancelari austriak i bën thirrje BE-së të mbajë hapur kanalet e dialogut me presidentin rus

Kancelari austriak, Christian Stocker, i ka kërkuar Evropës të ruajë kanalet e komunikimit me Presidentin rus, Vladimir Putin, nëse dëshiron të luajë një rol në përfundimin e luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik austriak ORF, Stocker duke folur me gazetarët në Bruksel të mërkurën tha se negociatat për përfundimin e luftës mund të anashkalojnë Evropën nëse ata “nuk janë të kujdesshëm” dhe theksoi se “duhet të flasim me Putinin” që BE-ja të luajë një rol. Ai nuk emëroi një përfaqësues të mundshëm të BE-së për bisedimet e paqes dhe tha se nuk priste ta merrte vetë këtë rol.
Stocker gjithashtu lidhi përpjekjet e mundshme për paqe me përpjekjen e Ukrainës për anëtarësim në BE, duke nënvizuar se kriteret e pranimit duhet të jenë të njëjta për të gjithë kandidatët.
Ai vuri në dukje vendet e Ballkanit Perëndimor që kanë pritur me vite për t’u bashkuar me bllokun dhe tha se çdo proces për Ukrainën duhet të ndjekë kushte të barabarta, ndërsa deklaroi se “integrimi gradual” lejon pjesëmarrjen në programet e BE-së përpara se të merret në konsideratë anëtarësimi i plotë.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, javën e kaluar përsëriti qëllimin e tij për të siguruar anëtarësimin në BE deri në vitin 2027.
Politico duke cituar diplomatë të BE-së dhe Ukrainës, raportoi se janë duke u diskutuar mundësi të tilla si përshpejtimi i bisedimeve të pranimit ose futja e një “anëtarësie të lehtë” të kufizuar.