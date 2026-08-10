Kancelari austriak vlerëson përpjekjet e Turqisë për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë dhe rolin e saj në rajon

Kancelari austriak Christian Stocker vlerësoi përpjekjet e Turqisë dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, raporton Anadolu.
Duke theksuar nevojën për t’i dhënë fund luftës në vazhdim ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Stocker tha se Austria e mbështet Turqinë për përpjekjet e saj për t’i dhënë fund luftës.
“Ne e vlerësojmë Turqinë dhe përpjekjet tuaja personale për këtë çështje”, tha Stocker gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin Erdogan në kryeqytetin turk, Ankara.
Kancelari theksoi gjithashtu ndikimin e Ankarasë në Lindjen e Mesme, duke e cilësuar Turqinë “një vend kyç”.
“Duke parë Lindjen e Mesme, shohim se zëri i Turqisë ka peshë”, tha ai.
Ai tha se “diplomacia dhe dialogu” janë mënyra e vetme për t’i dhënë fund ciklit të dhunës, veçanërisht në Lindjen e Mesme.
Stocker theksoi gjithashtu rëndësinë e sigurimit që Ngushtica e Hormuzit të mbetet përgjithmonë e hapur dhe të garantohet liria e lundrimit, duke thënë se Austria dhe Turqia kanë të njëjtin qëndrim për këtë çështje.
– Lidhje të forta ekonomike
Stocker tha se Austria po punon ngushtë me Turqinë dhe vuri në dukje se investimet austriake në Turqi mbeten të konsiderueshme pavarësisht kushteve të vështira gjeopolitike.
“Pavarësisht kohëve shumë të vështira gjeopolitike që po kalojmë, shohim se investimet në Turqi mbeten në një nivel shumë të konsiderueshëm”, tha ai.
Duke i përshkruar marrëdhëniet dypalëshe si “të pasura dhe të formësuara nga një histori e gjatë dhe e larmishme”, Stocker tha se bisedimet dëshmuan bashkëpunimin e ngushtë mes dy vendeve, të mbështetur nga lidhje të forta ekonomike dhe shoqërore.
Ai theksoi se shtetasit turq që emigruan në Austri nga vitet 1960 e tutje kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në ekonominë austriake.
Më shumë se 300.000 persona me origjinë turke jetojnë aktualisht në Austri, tha ai, duke kontribuar ndjeshëm në ekonominë, kulturën dhe shoqërinë e vendit.
“Integrimi i mirë dhe bashkëjetesa e bazuar në respektin e ndërsjellë janë shumë të rëndësishme”, tha Stocker.
Lidhur me bashkëpunimin ekonomik, Stocker tha se kompanitë austriake kanë bërë investime të konsiderueshme në Turqi pavarësisht sfidave gjeopolitike.
Ai tha se të dy vendet duhet të zhvillojnë më tej potencialin e tyre ekonomik, veçanërisht përmes bashkëpunimit ndërkufitar në hekurudha.
– Turqia, vend kyç për sigurinë dhe migracionin
Stocker e cilësoi gjithashtu Turqinë si një vend kyç për Austrinë dhe BE-në në çështjet e sigurisë dhe migracionit.
Ai tha se Austria po bashkëpunon ngushtë me Turqinë për çështje që përfshijnë migracionin e parregullt, trafikimin e qenieve njerëzore dhe krimin e organizuar. Ai theksoi gjithashtu rolin e Turqisë në pritjen e refugjatëve sirianë për më shumë se një dekadë.
“Ne e shohim këtë si një përpjekje shumë të rëndësishme dhe vërtet të lavdërueshme”, tha Stocker, duke shtuar se bashkëpunimi me Turqinë për kthimin e shtetasve të vendeve të treta është jashtëzakonisht i rëndësishëm.
Ndërsa është bërë përparim i konsiderueshëm, Stocker tha se duhet bërë më shumë.
“Besoj se mund të parandalojmë një krizë të re migracioni vetëm duke punuar së bashku. Gabimet e bëra nga BE-ja në vitet e mëparshme nuk duhet të përsëriten”, tha ai.