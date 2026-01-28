Kancelari gjerman Merz pretendon se rënia e regjimit iranian “mund të jetë çështje javësh”

Kancelari gjerman Friedrich Merz akuzoi qeverinë e Iranit për përdorimin e “terrorit” për të ruajtur pushtetin dhe parashikoi se rrëzimi i regjimit “mund të jetë çështje javësh”, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Berlin, Merz citoi raportet e mediave ndërkombëtare që pretendojnë se deri në 30.000 njerëz mund të jenë vrarë gjatë protestave të fundit antiqeveritare në vend.
“Një regjim që mund të ruajë pushtetin vetëm nëpërmjet forcës brutale dhe terrorit kundër popullit të vet i ka ditët e numëruara”, u tha Merz gazetarëve.
“Mund të jetë çështje javësh, por ky regjim nuk ka asnjë legjitimitet për të udhëhequr vendin”, shtoi ai.
Lideri konservator premtoi se Gjermania do të vazhdojë përpjekjet diplomatike për të futur Gardën Revolucionare të Iranit në listën e grupeve terroriste të BE-së, duke shtuar se aktualisht vetëm një ose dy shtete anëtare kanë rezerva për të marrë një hap kaq të guximshëm.
“Ne duam të ushtrojmë presion maksimal mbi regjimin iranian,” theksoi Merz. “Ne, Gjermania, dhe mendoj se mund ta them për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, jemi me popullin iranian. Ne e shohim gjendjen e grave; ne e shohim gjendjen e atyre që e kundërshtojnë këtë regjim”, shtoi ai.
Irani është tronditur nga valë protestash që nga muaji i kaluar, duke filluar më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të zhvleftësimit të madh të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më pas u përhapën në disa qytete të tjera.
Zyrtarët iranianë kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për mbështetjen e “rebelëve të armatosur” për të krijuar një pretekst për ndërhyrje të huaj dhe paralajmëruan se çdo sulm i SHBA-së do të shkaktojë përgjigje “të shpejtë dhe gjithëpërfshirëse”.