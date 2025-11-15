Kancelari gjerman zotohet për “asnjë bashkëpunim” me partinë e ekstremit të djathtë AfD

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me partinë Alternativa për Gjermaninë (AfD) mes një debati të vazhdueshëm brenda Unionit Kristian Demokrat (CDU) të udhëhequr nga ai, rreth bashkëpunimit të mundshëm në të ardhmen me partinë e ekstremit të djathtë, transmeton Anadolu.
“Nuk do të ketë bashkëpunim me AfD-në nga Unioni (CDU). Ne jemi një botë ndryshe nga ajo parti. Nuk kemi asgjë të përbashkët me ta. Absolutisht asgjë”, tha Merz në kongresin e partisë rinore të CDU-së në qytetin jugperëndimor Rust.
Ai gjithashtu kërkoi nga partneri i tij i koalicionit, Partia Social Demokrate (SPD), të shtojë përpjekjet për të ndaluar ngritjen politike të AfD-së.
“Mandati për ta shtyrë prapa këtë parti nuk është një mandat i drejtuar vetëm neve. Është gjithashtu një mandat i drejtuar, ndoshta më shumë se kurrë, Parisë Social Demokrate të Gjermanisë”, tha Merz.
Duke iu referuar zgjedhjeve të kaluara, kancelari gjerman tha se “SPD-ja aktualisht është në procesin e humbjes së një pjese të konsiderueshme të votuesve të saj në favor të kësaj partie”.
Komentet e kancelarit Merz vijnë pas një diskutimi të vazhdueshëm brenda partisë së tij të qendrës së djathtë në lidhje me trajtimin e AfD-së para disa zgjedhjesh shtetërore vitin e ardhshëm, midis tyre dy në shtetet lindore të Gjermanisë, ku AfD-ja kryeson rreth 40 për qind në sondazhe, shumë përpara të gjitha partive të tjera.
AfD-ja aktualisht është partia më e madhe opozitare në parlament.