Kancelari Merz: Gjermania dëshiron ta shohë Turqinë në BE

Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se Berlini dëshiron ta shohë Ankaranë në Bashkimin Evropian (BE), duke vënë në dukje rolin e Turqisë në politikën e jashtme, raporton Anadolu.
“Turqia është një aktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në të gjitha çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë që na shqetësojnë”, tha Merz, i cili vizitoi Turqinë si kancelar për herë të parë, në një konferencë për media me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në kryeqytetin Ankara.
Ai u zotua se Gjermania do të ndjekë bashkëpunim më të ngushtë me Turqinë në politikën e sigurisë.