Kandidat për reklamën më të keqe: Ndërroni Delta Integrale me Suzuki Baleno-n e ri

Trade-in, fjala magjike që i bind njerëzit të heqin dorë nga vetura e tyre e vjetër dhe të largohen me një automjet të ri me shkëlqim?

Por tregtari i Suzuki-t në Gana i ngatërroi pak gjërat.

Synimi ishte i mirë, një imazh i ndarë i veturës së vjetër dhe automjetit të ri që fton klientët të vijnë në përfaqësi dhe të restaurojnë automjetin, por ka një problem të madh.

Automobili i vjetër në këtë rast është Lancia Integrale Evo 2, e cila vlen rreth 100 mijë euro për një shembull në gjendje të mirë, shumë më tepër se 18-19 mijë euro që kushton Suzuki Baleno i përmendur.

Ok, nëse dikush do të na ofronte një Delta legjendare në gjendje të shkëlqyeshme ose një Suzuki të ri, nuk do të ishte një mendim i dytë.

Edhe nëse është një makinë e re e një marke tjetër… Në përgjithësi, duket se dikush në agjencinë e marketingut dhe dyqanin Suzuki nuk i kupton marrëdhëniet në botën e automobilave.