Kandidatja muslimane e Reform UK për kryebashkiake të Londrës kritikohet për komentet mbi burkën

Laila Cunningham, kandidatja e partisë Reform UK për zgjedhjet lokale të kryebashkiakut të Londrës në 2028, është kritikuar për deklaratat e saj se gratë që mbajnë burka duhet të jenë subjekt i kontrolleve policore.
Cunningham, një ish-prokurore për Crown Prosecution Service dhe vetë muslimane e lindur në Britani me prejardhje egjiptiane, tha se askush nuk duhet të mbulojë fytyrën “në një shoqëri të hapur”, duke shtuar: “Duhet të supozohet se nëse po e fsheh fytyrën, e bën për një arsye kriminale”.
Në një intervistë për podcastin Standard, ajo komentoi se disa pjesë të Londrës “duket sikur janë qytete muslimane”, ku shenjat janë shkruar në gjuhë të huaj dhe burka po shiten në tregje. Cunningham tha se duhet të ketë “një kulturë qytetare të vetme” dhe se ajo “duhet të jetë britanike”.
Komentet e saj janë cilësuar si “të rrezikshme” dhe një “sinjal për racistët” nga Shaista Gohir, kryetare e Muslim Women’s Network UK, duke shtuar se ato rrisin ndarjen dhe frikën mes grave muslimane, përfshirë ato që mbajnë burka. Gohir tha se organizata e saj është detyruar të heqë tabelat dhe fotografitë e stafit për shkak të rritjes së letrave dhe email-eve kërcënuese dhe islamofobike.
Ajo gjithashtu theksoi se deklaratat e Cunningham, pavarësisht prejardhjes së saj muslimane, dërgojnë mesazhin se muslimanët nuk i përkasin shoqërisë britanike dhe inspiron ata që tashmë abuzojnë me muslimanët, duke përqendruar vëmendjen në një grup të vogël të grave që mbajnë burka në vend që të trajtojë çështje si NHS, shkollat apo kostojet e jetesës.
Gohir shtoi: “Numri i grave muslimane që mbajnë burka në këtë vend është i vogël, dhe megjithatë Cunningham ka zgjedhur të fokusohet tek ky problem, jo tek shëndetësia, arsimi apo çmimet e jetesës. A do të urdhërojë policinë të arrestojë vizitore të pasura që mbajnë burka në Harrods, apo vetëm gratë në Whitechapel?”
Pas komenteve, kryebashkiaku i Londrës, Sadiq Khan, foli për LBC duke thënë se përpjekjet për të “mbjellë farat e ndarjes” nuk janë diçka e re dhe se detyra e një kryebashkiaku është të bashkojë njerëzit. Ai shtoi: “Pothuaj pa diskutim, qyteti ynë është qyteti më i madh në botë për shkak të diversitetit tonë. Sa prapa doni të shikoni në lidhje me lirinë e fesë, lirinë e shprehjes dhe të tjera të drejta të ngjashme? Këto janë të drejta tipikisht britanike për të cilat jemi shumë krenarë.”
Afzal Khan, deputet i partisë Labour për Manchester Rusholme, e quajti deklaratën e Cunningham “një manovër të qëllimshme dhe cinike”, duke shtuar: “Kjo ka të bëjë me idetë ndarëse që futen në shoqëri me qëllim për përfitime elektorale.” Ai përmendi një hulumtim që tregonte se komentet e Boris Johnson duke krahasuar gratë muslimane me letra postare çuan në rritje të sulmeve dhe abuzimeve ndaj muslimanëve. “Ka pasoja për fjalët që përdorin politikanët,” tha Khan. “Çfarëdo që dikush vesh nuk është çështje e shtetit apo e politikanëve. Individët kanë lirinë të zgjedhin vetë.”
Çështja e mbulesës ka qenë e vështirë për Reform UK. Në korrik të kaluar, ish-kryetari i partisë, Zia Yusuf, e përshkroi një pyetje nga deputetja e partisë Sarah Pochin për ndalim të burkës si “budallallëk”, pasi nuk ishte politikë e partisë. Të premten ai ripostoi intervistën e Cunningham në X. /mesazhi