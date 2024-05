Kanë çelur lulet e kungullit; receta që duhet të provoni të gjithë

Është shumë e thjeshtë që të gatuash lulet e kungullit dhe mjaftojnë vetëm pak përbërës, sado që variantet mund të jenë nga më të ndryshmet. Po ju sjellim sot në Living recetën më të thjeshtë.

Përbërësit:

3-4 lule kungulli për person (sipas dëshirës)

Gjizë pa kripë

Erëza të njoma sipas dëshirës

Miell

Qumësht

Vezë

Kripë piper

Përgatitja:

Me miellin, qumështin deh vezën përgatisim së pari një brum me trashësi si ai I krepave. Pastrojmë lulet e kungullit nga pistil që kanë në brendësi dhe I mbushim me gjizën që e kemi përzier me erëzat që kemi zgjedhur, kripën dhe piperin. I zhysim në brumë dhe I skuqim ose I pjekim në furrë!