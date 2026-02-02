“Karrikimi i minavënësit” të Ballkanit në Izrael

Lobistët e Dodikut i kërkojnë Trump-it të rishqyrtojë Marrëveshjen e Dejtonit: “E rëndësishme për të krishterët dhe hebrenjtë!”
Famëkeqi Milorad Dodik, kreu i serbëve të Bosnjes, i cili po tenton shkëputjen, tha së fundi se po punon për shkëputjen e entitetit Republika Srpska dhe se lobistët e tij në SHBA gjithashtu i janë bashkuar fushatës. Ai theksoi se nuk po heq dorë nga qëllimi i tij për një Srpska të pavarur.
Dodik tha se dëshiron ta arrijë këtë përmes një procesi politik paqësor duke përdorur “kohën ndërkombëtare”.
“Republika Srpska, sapo të shpallë pavarësinë, do të njihet nga 15 vende brenda pak ditësh”, theksoi Dodik, njeriu që mund ta ndezë sërish Ballkanin me lëvizjet e tij.
Dodik tha se populli serb në Bosnjë, përkatësisht entiteti Srpska, ka të drejtën e “vetëvendosjes” dhe se kjo iu dha atyre nga konventat e OKB-së që janë pjesë e Marrëveshjes së Dejtonit.
Deklaratat e Dodikut erdhën pasi ai u kthye nga Izraeli, ku u takua me të ligun Benjamin Netanyahu. Dhe këto deklarime të tij janë komentuar nga Rod Blagojevich, një ish-guvernator i Illinois i afërt me Donald Trump dhe lobist i Dodikut në SHBA.
“Kjo është një çështje me rëndësi të madhe për stabilitetin në Evropë dhe ruajtjen e të drejtës së lirisë së fesë për të krishterët dhe hebrenjtë”, shkroi Blagojevich.
Postimi i tij u nda nga një tjetër lobist i Dodikut, Mike Flynn, i cili ishte këshilltar i Trump-it dhe është vëllai i Joseph Flynn, i cili është president i kompanisë AAFS që dëshiron të ndërtojë Ndërlidhjen Jugore në Federatën e Bosnjës.
Flynn, së bashku me postimin e Blagojevich, deklaroi se është e nevojshme të “rishqyrtohet Marrëveshja e Dejtonit”.
“Jo vetëm që Marrëveshja e Dejtonit duhet të rishqyrtohet, por duhet të rishikohet edhe e gjithë Karta e NATO-s. Shekulli i 21-të përballet me sfida të mëdha, dhe krijimi i partneriteteve të reja dhe aleancave të reja ekonomike dhe ushtarake duhet të merret seriozisht në konsideratë. Kjo duhet të ndodhë, përndryshe do të përballemi me një kohë me pasoja të mëdha”, tha Flynn, duke etiketuar Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Është e qartë se Dodik, pasi arriti të heqë sanksionet e SHBA-së, i drejtoi lobistët e tij të avokonin për një “RS të pavarur” dhe çmontimin e Dejtonit. /tesheshi