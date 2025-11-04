“Kasapi i El-Fasherit” mburret me masakrimin e mbi 2.000 civilëve në Darfur të Sudanit

Një komandant paraushtarak sudanez ka ekzekutuar me pamëshirshmëri më shumë se 2.000 civilë në qytetin perëndimor El-Fasher, duke u bërë fytyra e masakrave që po kryhen nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) rebele në rajonin e Darfurit, raporton Anadolu.
RSF-ja pushtoi El-Fasherin, kryeqytetin e shtetit të Darfurit të Veriut, javën e kaluar, mes raportimeve për masakra kundër civilëve të bllokuar në qytet. Pushtimi ishte pjesë e një lufte vdekjeprurëse midis grupit rebel, të udhëhequr nga Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) dhe ushtrisë sudaneze që nga prilli i vitit 2023.
Disa video-pamje tregojnë një nga komandantët e RSF-së, të njohur si Abu Lulu, duke qëlluar me pamëshirshmëri njerëz nga afër një nga një në qytet, duke i dhënë atij nofkën “Kasapi i El-Fasherit”.
Abu Lulu, emri i vërtetë i të cilit është Al-Fateh Abdullah Idris, është një nga komandantët më të shquar të RSF-së dhe ndër më të afërtit me familjen Dagalo, të cilët janë gjithashtu anëtarë të fisit Mahariya Rizeigat.
Ai iu bashkua RSF-së në vitin 2013, pasi mori trajnim ushtarak. Lidhjet e tij familjare me udhëheqësin e RSF-së, Hemedti, e ndihmuan atë të ngrihej me shpejtësi brenda grupit rebel, pasi iu bashkua forcave speciale dhe u dërgua disa herë në Jemen.
Pas kthimit nga Jemeni, ai u transferua në zyrën e inteligjencës, gjë që e forcoi pozicionin e tij brenda grupit paraushtarak.
Kur konflikti u përshkallëzua midis RSF-së dhe ushtrisë sudaneze, Abu Lulu u bë një nga rojet e Abdelrheem Dagalo-s, vëllait të Hemedtit dhe zëvendëskryetarit të RSF-së në atë kohë. Sanksione ndërkombëtare u vendosën ndaj Abdelrheem Dagalo-s në shtator 2023 për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut dhe krimeve të luftës që ai thuhet se i kreu gjatë luftës.
Abu Lulu u bashkua në disa luftime brenda kryeqytetit Khartoum kundër forcave të ushtrisë sudaneze. Ai u bë i njohur pasi u shfaq në video që tregonin vrasjen e pengjeve dhe mbikëqyrjen e ekzekutimeve të civilëve në terren.
Në mizoritë e fundit të kryera në El-Fasher, ai personalisht vrau mijëra dhe dokumentoi vrasjet masive të civilëve, të cilat i pranoi drejtpërdrejt. “Doja të vrisja 2.000, por jam i sigurt se numri i kaloi 2.000 por u ngatërrova me llogaritjen”, tha Abu Lulu në një transmetim të drejtpërdrejtë në TikTok.
“E humba sensin, por do ta bëj përsëri duke filluar nga zero”, u mburr ai ndërsa militantë të tjerë të RSF-së u shfaqën duke qeshur me të. Fjalët e tij shkaktuan zemërim global dhe llogaria në TikTok u ndalua nga platforma për shkak të shkeljeve të udhëzimeve të komunitetit.
Javën e kaluar, udhëheqësi i RSF-së, Hemedti, pranoi se kishin ndodhur “shkelje” nga forcat e tij në El-Fasher, duke pretenduar se ishin formuar komitete hetimore.
“Duke ndjekur direktivat e udhëheqjes, Abu Lulu dhe një numër i atyre që ishin përfshirë në shkeljet e të drejtave të njeriut në El-Fasher u arrestuan nga RSF-ja”, pretendon grupi rebel në një deklaratë në kanalin e tij zyrtar në Telegram më 30 tetor, pavarësisht se mohoi çdo lidhje me të më parë.