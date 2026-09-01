Katari bën thirrje për uljen e tensioneve pas sulmeve iraniane ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Jordanisë

Katari bëri thirrje për uljen e tensioneve dhe rikthimin në negociata mes Iranit dhe SHBA-së pas sulmeve iraniane ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Jordanisë, transmeton Anadolu.
“Kthimi i përshkallëzimit në rajon nuk është në interesin e askujt”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, në një konferencë për media në Doha, duke bërë thirrje për qetësi dhe rikthim në negociata.
Al-Ansari bëri gjithashtu thirrje për ndalimin e përshkallëzimit izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar, duke akuzuar Tel Avivin se po shfrytëzon zhvillimet rajonale për të imponuar një realitet të ri në Palestinë, Liban dhe Siri.
Ai tha se Doha po punon me të gjithë partnerët për të arritur një zgjidhje paqësore dhe për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Të hënën, Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) tha se kishte rrëzuar një dron amerikan mbi Ngushticën e Hormuzit, i cili u rrëzua në ujërat e Gjirit.
IRGC tha gjithashtu se kishte goditur me raketa balistike bazat ajrore King Hussein dhe Azraq në Jordani dhe kishte shënjestruar me dronë shpërthyes bazën ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Sipas saj, sulmet ishin hakmarrje ndaj një sulmi amerikan të dielën në ishullin Larak të Iranit, i cili, sipas raportimeve, synonte të parandalonte vendosjen e minave detare në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kryesore për furnizimin global me energji.