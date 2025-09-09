Katari dënon sulmin izraelit ndaj rezidencës së anëtarëve të Byrosë Politike të Hamasit në Doha

Katari dënoi ashpër sulmet e Izraelit që synuan rezidencën e disa anëtarëve të Byrosë Politike të Hamasit në Doha, duke i përshkruar ato si “frikacake”, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, bëri një deklaratë mbi këtë çështje nga llogaria e tij në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
“Shteti i Katarit dënon me fjalët më të ashpra sulmin frikacak të Izraelit që synoi rezidencën e disa anëtarëve të Byrosë Politike të Hamasit në kryeqytetin, Doha”, shkroi Ansari.
Në deklaratë u theksua se sulmi izraelit ishte shkelje e qartë e të gjitha ligjeve dhe normave ndërkombëtare dhe se sulmi përbënte kërcënim serioz për sigurinë e popullit të Katarit.
Ansari tregon se autoritetet ndërhynë menjëherë në incident dhe se u morën masat e nevojshme për të siguruar sigurinë e banorëve të zonës së synuar.
Duke theksuar dënimin e fortë të Katarit për sulmin izraelit, Ansari tha se “sjellja e pamatur e Izraelit, ndërhyrja e tij e vazhdueshme në sigurinë rajonale dhe çdo veprim që synon sigurinë dhe sovranitetin e Katarit nuk mund të tolerohet”.
Ai nënvizoi se hetimet e “nivelit më të lartë” për sulmin izraelit janë duke vazhduar.
Ushtria izraelite njoftoi se ka kryer atentat ndaj figurave të larta të Hamasit në një sulm ajror pas shpërthimeve në kryeqytetin e Katarit, Doha.