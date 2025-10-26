Katari dhe SHBA diskutuan situatën në Gaza dhe Bregun Perëndimor

Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, është takuar me presidentin amerikan Donald Trump në bazën ajrore Al Udeid gjatë një ndalese të shkurtër të avionit presidencial amerikan për furnizim me karburant.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve QNA, Trump shprehu “falënderimet dhe vlerësimin” e tij për emirin dhe për Katarin për rolin e tyre në mbështetjen e “paqes dhe sigurisë në rajon”.
Gjatë takimit, të dy udhëheqësit diskutuan çështje kryesore rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë situatën aktuale në Rripin e Gazës dhe në territoret e pushtuara palestineze, me theks të veçantë në përpjekjet për të forcuar marrëveshjen për përfundimin e luftës në Gaza dhe për zbatimin e plotë të kushteve të saj nga të gjitha palët. /mesazhi