Katari jep njoftimin: Ka përparim në bisedimet për armëpushimin në Gaza

Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ka thënë të dielën se përpjekjet për të arritur një armëpushim të ri në Gaza kanë shënuar përparim.

“Ne kemi parë të enjten pak përparim në krahasim me takimet e tjera, por duhet të gjejmë një përgjigje për pyetjen përfundimtare: si t’i japim fund kësaj lufte. Kjo është pika kyçe e të gjitha negociatave”, ka thënë Al Thani, i cili gjithashtu shërben si ministër i Jashtëm.

Drejtori i inteligjencës izraelite “Mossad”, David Barnea, ka udhëtuar për në Doha të enjten për t’u takuar me Sheik Mohammedin mes përpjekjeve për të arritur një armëpushim të ri në Gaza, ka raportuar Axios javën e kaluar.

Sheikh Mohammed nuk ka thënë se për cilët elementë të bisedimeve të armëpushimit ka pasur përparim ditët e fundit, por ka shtuar se Hamasi dhe Izraeli mbeten në mosmarrëveshje rreth qëllimit përfundimtar të negociatave.

Ai ka thënë se grupi militant është i gatshëm të kthejë të gjithë pengjet e mbetura izraelitë nëse Izraeli i jep fund luftës në Gaza. Por Izraeli dëshiron që Hamasi të lirojë pengjet e mbetura pa ofruar një vizion të qartë për përfundimin e luftës, sipas tij.

Ndërkaq, ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, ka thënë se bisedimet që zyrtarët turq kanë zhvilluar me Hamasin kishin treguar se grupi do të ishte më i hapur ndaj një marrëveshjeje që shkon përtej një armëpushimi në Gaza dhe synon një zgjidhje të qëndrueshme të krizës me Izraelin, duke përfshirë një zgjidhje me dy shtete.

Izraeli rifilloi ofensivën e tij në Gaza më 18 mars pas rënies së armëpushimit të janarit, duke thënë se do të vazhdojë presionin ndaj Hamasit derisa të lirojë pengjet e mbetura që ende mbahen në enklavë. Deri në 24 prej tyre besohet se janë ende gjallë. /abcnews