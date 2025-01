Katari shpreson se ‘tragjedia e Gazës do të marrë fund’

Në një intervistë ekskluzive për Al Jazeera, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kryeministër dhe ministër i Jashtëm i Katarit, shprehu shpresën e tij se marrëveshja e armëpushimit do të “zbatohet plotësisht dhe se tragjedia do të marrë fund”.

Ai theksoi nevojën për të mobilizuar mbështetjen ndërkombëtare për Gazën dhe për të krijuar mekanizma për të mbështetur familjet e prekura.

Ai tha se ditët e fundit të negociatave ishin vendimtare dhe bënë një ndryshim të rëndësishëm, duke vënë në dukje se puna e përbashkët e dy administratave amerikane (presidenti në largim Joe Biden dhe presidenti i zgjedhur Donald Trump) ishte vendimtare në arritjen e marrëveshjes.

Këtu janë pikat kryesore të intervistës:

Ne kërkojmë që të zbatohet plotësisht faza e parë, dhe faza e dytë të jetë përfundimtar.



Ne presim që Këshilli i Sigurimit të nxjerrë një rezolutë detyruese për ta zbatuar marrëveshjen.



Është arritur një protokoll humanitar në lidhje me mekanizmin për dhënien e ndihmës për të parandaluar shantazhet.



Pozicioni i Katarit si ndërmjetës është i qartë se administrata e Gazës pas lufta është një çështje palestineze.



Detyra jonë si vende arabe është të mbështesim pajtimin palestinez drejt duke i dhënë fund ndarjes.



Kritikët e Katarit nuk kanë bërë asgjë për të ndaluar luftën, përveçse kanë bërtitur.



Ka pasur oferta të lira dhe shantazhe kundër rolit tonë.



Shantazheve nuk i përgjigjemi me deklarata, por me punë për të cilën arritëm marrëveshjen.