Katari: Suksesi i marrëveshjes së armëpushimit është “përgjegjësi e përbashkët”

Ministria e Jashtme e Katarit ka deklaruar se zbatimi i fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit kërkon bashkëpunimin e shumë palëve.
Në një deklaratë të lexuar nga përfaqësuesi i Katarit në OKB gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit, Doha dënoi me ashpërsi miratimin nga Knesseti izraelit të dy projektligjeve që synojnë vendosjen e sovranitetit izraelit mbi Bregun Perëndimor, duke e quajtur këtë një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare.
“Katari i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit, të marrë përgjegjësinë ligjore dhe morale dhe të veprojë urgjentisht për të ndalur planet ekspansioniste dhe politikat e vendbanimeve të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze,” thuhet në deklaratë.
Katari konsiderohet si një nga aktorët kryesorë në arritjen e marrëveshjes së armëpushimit dhe luan rol të rëndësishëm në zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. /mesazhi