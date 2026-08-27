Katastrofa që shokoi botën: ç’ndodhi dje në Nepal dhe çfarë e shkaktoi tragjedinë…

Një “cunam” i ardhur nga Himalajet që njerëzimi nuk e ka parë deri më sot
Një vërshim gjigant uji, balte dhe akulli ka përfshirë komunitete të tëra në Himalaje, në kufirin e Nepalit me Rajonin Autonom të Tibetit të Kinës, duke lënë më shumë se 160 të vdekur dhe më shumë se 1,000 të zhdukur. Midis tyre janë qindra turistë dhe pelegrinë nga shumë vende.
Fatkeqësia ndodhi të mërkurën, kur shembja e akullit dhe masave shkëmbore në lartësi të madhe shkaktoi një përmbytje katastrofike, gati të paimagjinueshme, e cila po shkakton një shok të vërtetë kudo në botë ku mbërrijnë pamjet. Vala e ujit zbriti me shpejtësi të tmerrshme nëpër lugina, duke rrëmbyer shtëpi, ndërtesa të larta, ura, rrugë, automjete dhe infrastrukturë energjetike.
Videot nga momenti i fatkeqësisë regjistrojnë një “cunami” të madh uji dhe balte që i afrohet zonave të populluara, ndërsa njerëzit vrapojnë me dëshpërim për shpëtim. Disa nuk arritën të shpëtonin dhe u rrëmbyen para banorëve të tjerë.
Autoritetet vlerësojnë se numri i të vdekurve do të rritet ndjeshëm ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë në zona jashtëzakonisht të vështira.
Më shumë se 1,000 të zhdukur, qindra turistë
Më shumë se 1,000 persona janë raportuar të zhdukur në të dyja anët e kufirit, megjithëse mbetet e paqartë nëse ka një mbivendosje midis listave të përpiluara nga autoritetet nepaleze dhe kineze.
Agjencia e menaxhimit të fatkeqësive të Nepalit tha të enjten se 823 persona ende rezultojnë të zhdukur më shumë se 24 orë pas katastrofës. Midis tyre janë të paktën 579 turistë, si nepalezë ashtu edhe të huaj. Nga ana kineze, 558 janë ende të zhdukur.
Midis atyre që kërkohen janë shtetas të Indisë, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Australisë dhe Kanadasë. Kompania turistike Himalayan Glacier tha se 47 persona nga një prej grupeve të saj në Nepal, përfshirë dy fëmijë, ishin të zhdukur. Grupi përfshinte 15 australianë, 10 kanadezë, nëntë nepalezë, tetë amerikanë, dy britanikë, dy singaporianë dhe një shtetas të dyfishtë amerikano-rus.
Shumë nga viktimat dhe të zhdukurit ishin në një pelegrinazh në Kailash Mansarovar, një vend në lartësi të madhe në Tibet që është i shenjtë për hindutë dhe budistët, ndër të tjerë.
“Vrapova dhe pastaj pashë një mur uji”
Dëshmitë e njerëzve që arritën të mbijetojnë kapin shpejtësinë me të cilën u zhvillua katastrofa. Bibek Khumal, një punëtor në zonën e goditur rëndë Rasuwa, pranë kufirit Nepal-Tibet, përshkroi nga spitali momentin kur pa ujin që po vinte drejt tij.
“Fillova të vrapoja. Pastaj një mur uji ra me një zhurmë të tmerrshme, sikur të kishte pasur një tërmet,” tha ai. Uji e rrëmbeu atë së bashku me baltën dhe mbeturinat. Ai arriti, megjithatë, të kapte një pemë dhe të mbahej derisa të kalonte më e keqja e valës. “Nëse ajo pemë nuk do të kishte qenë atje, do të më kishte rrëmbyer mua dhe do të kisha vdekur,” tha ai.
Edhe më dramatike është dëshmia e 68-vjeçarit Keshav Prasad Baral. “Ishte një masë e madhe balte që po vinte drejt nesh. Sa më afër që afrohej, aq më lart ngrihej”, përshkroi ai.
Ai u përpoq ta shpëtonte gruan e tij duke u ngjitur në çati me të. Nuk mundi. “U përpoqa ta kapja dorën e gruas sime dhe ta çoja në çati. Por balta e rrëmbeu”, tha ai.
Katër ose pesë orë më vonë, një helikopter arriti ta tërhiqte. “Gruaja ime është ende diku nën baltë. Ajo është zhdukur.”
“Fshatra dhe tregje të tëra janë zhdukur”
“Fshatra dhe zona të tëra tregjesh janë zhdukur”, tha David Fisher, kreu i Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. “Shtëpitë, pemët dhe makinat janë varrosur ose të zhytura në baltë në zonat e prekura, ndërsa helikopterët fluturojnë vazhdimisht për të gjetur dhe evakuuar të mbijetuarit”.
Nuk ishte një tërmet: çfarë e shkaktoi katastrofën?
Raportet fillestare nga autoritetet nepaleze e lidhën katastrofën me një tërmet me magnitudë 4.4 ballë, i cili mendohej se shkaktoi shembjen e një pjese të një akullnaje.
Megjithatë, Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) më vonë arriti në përfundimin se nuk kishte pasur tërmet. Sinjali sizmik i regjistruar u shkaktua nga shembja e masave të mëdha të akullit dhe shkëmbinjve dhe lëvizja pasuese e mbeturinave.
Studimi paraprak i imazheve satelitore nga Planet Labs tregon se një rrëshqitje dheu akulli dhe shkëmbinjsh shkaktoi përmbytjen shkatërruese të menjëhershme në lumin Le.
Ekspertët theksojnë se morfologjia ekstreme e Himalajeve mund ta shumëfishojë fuqinë shkatërruese të fenomeneve të tilla, pasi sasi të mëdha uji, akulli dhe mbeturinash fitojnë shpejtësi shumë të lartë në shpatet e pjerrëta të maleve.
Gara për të zhdukurit
Pothuajse 800 anëtarë të ekipeve të shpëtimit dhe 150 automjete u mobilizuan në Tibet, së bashku me qen dhe motoskafe të trajnuara posaçërisht.
Në një rast të rrallë, Presidenti kinez Xi Jinping foli menjëherë pas katastrofës, duke theksuar se “prioriteti absolut është të mobilizohen të gjitha mjetet për të kërkuar dhe shpëtuar të zhdukurit, për të larguar dhe zhvendosur me nxitim banorët në rrezik, për të trajtuar të plagosurit sa më shpejt të jetë e mundur dhe për të kufizuar numrin e viktimave në masën më të madhe të mundshme”.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, tha se ekipet dhe partnerët e OKB-së po mobilizonin personel dhe furnizime për të mbështetur të prekurit në Nepal, ndërsa SHBA-të njoftuan 500,000 dollarë ndihmë emergjente.
Me qindra familje që ende presin lajme për të dashurit e tyre dhe më shumë se 1,000 njerëz të listuar si të zhdukur, autoritetet paralajmërojnë se shkalla e plotë e tragjedisë në Himalaje ende nuk është zbuluar. /tesheshi