Katër palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Khan Younis

Katër palestinezë janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur mbrëmjen e së enjtes nga sulmet izraelite në veri dhe jug të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës.
Burime mjekësore në Kompleksin Mjekësor Nasser thanë se në spital u dërgua trupi i një palestinezi dhe disa të plagosur, pasi një dron izraelit goditi një automjet në veri të Khan Younisit.
Sipas të njëjtave burime, një dron izraelit goditi gjithashtu një grup palestinezësh në zonën al-Qubba, në Mawasi Khan Younis, duke vrarë tre palestinezë dhe plagosur pesë të tjerë.
Burimet mjekësore raportuan gjithashtu se një palestinez tjetër humbi jetën nga plagët e marra më herët gjatë ditës në një sulm izraelit në Mawasi al-Qarara, në veri të Khan Younisit.
Sipas autoriteteve shëndetësore lokale, që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor 2023, në Rripin e Gazës janë vrarë 73,670 palestinezë dhe janë plagosur 174,660 të tjerë.
Që nga armëpushimi i tetorit 2025, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar më shumë se 1,360 palestinezë të vrarë dhe 4,541 të plagosur. /mesazhi