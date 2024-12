​Katër shenja që tregojnë se diçka nuk është në rregull me mëlçinë tuaj

Mëlçia është një organ që punon shumë, ndër të tjera filtron gjakun dhe zbërthen lëndët e dëmshme.

Nëse shëndeti i këtij organi është i dëmtuar, qoftë për shkak të sëmundjes apo lëndimit, mund të ndodhë një efekt domino kur edhe pjesa tjetër e trupit do të vuajë.

Mos i injoroni këto katër simptoma të pazakonta që paralajmërojnë dëmtime të mundshme të mëlçisë.

Ënjtje

Cirroza e mëlçisë ndodh kur mëlçia dëmtohet për shkak të sëmundjes së avancuar, pirja e alkoolit ose diçka tjetër.

Simptomat e mundshme që mund të tregojnë cirrozë janë ënjtja e këmbëve, këmbëve ose kyçeve, sipas ekspertëve në klinikën Mayo. Organizata Botërore e Shëndetësisë shpjegon se kjo ndodh për shkak të rritjes së presionit në venën porta, e cila mund të shkaktojë akumulimin e lëngjeve në këmbë dhe në bark.

Simptomat shtesë që mund të vërehen janë humbja e oreksit dhe peshës, verdhëza, vjellja ose mavijosje.

Ngërçet e muskujve

Ndërsa ngërçet e muskujve nuk janë një simptomë tipike e cirrozës së mëlçisë, studimet e fundit sugjerojnë se mund të ketë një lidhje midis ngërçeve dhe gjendjes. Rezultatet e studimit, të cilat u botuan në American Journal of Medicine, zbuluan se 101 nga 150 subjekte me cirrozë e kishin përjetuar këtë simptomë përpara studimit.

Hulumtimet tregojnë se spazmat e muskujve shoqërohen me një cilësi të reduktuar të jetës tek njerëzit me cirrozë. Edhe pse hulumtimet nuk kanë treguar pse spazmat shfaqen te pacientët me cirrozë, ata besojnë se mund të jetë një çekuilibër i elektroliteve, sistemit endokrin…

Dhimbje kyçesh

Dhimbja e kyçeve mund të shkaktohet nga një sërë kushtesh, por ekspertët thonë se mund të jetë edhe hepatiti viral, një formë inflamacioni i mëlçisë që mund të shfaqet si një formë infeksioni akut ose një gjendje kronike.

Nëse hepatiti viral është shkaku i dhimbjes së kyçeve, mund të vëreni edhe simptoma të ngjashme me gripin, si lodhje, marramendje, të vjella, dhimbje barku, ulje të oreksit… Disa do të raportojnë urinë të errët ose jashtëqitje me ngjyrë të hapur, sipas Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.

Njolla në këmbë dhe krahë

Ekspertët thonë se disa ndryshime në sipërfaqen e lëkurës shpesh mund të ndodhin me sëmundje të mëlçisë.

Nëse organi i dytë më i madh në trup nuk funksionon siç duhet, që është mëlçia, ndryshimet shpesh do të vërehen në lëkurë dhe mund të jenë sinjali i parë i sëmundjes së mëlçisë, thotë një studim i Cleveland Clinic’s Journal of Medicine.

Sipas ekspertëve, është e rëndësishme të njohësh në kohë sëmundjet e mëlçisë. Njollat mund të zhvillohen në duar, këmbë dhe pëllëmbë dhe mund të kenë ngjyrë të bardhë.

Mënyra më e mirë për të dalluar nëse është një gjendje tjetër e lëkurës ose shfaqja e njollave të bardha që lidhen me sëmundjen e mëlçisë është se ato do të zhduken kur t’i shtypni.

Sigurohuni t’i raportoni mjekut tuaj çdo ndryshim sepse, si me të gjitha problemet shëndetësore, ato trajtohen më lehtë dhe më me sukses nëse njihen në kohë.