Katër të plagosur nga zjarri i forcave izraelite në qytetin e Gazës

Katër qytetarë u plagosën mbrëmjen e së hënës nga zjarri i forcave izraelite në Gaza.
Sipas agjencisë “Wafa”, një dron izraelit hapi zjarr pranë rrugës “Yafa” në lagjen Tuffah, në verilindje të qytetit të Gazës, duke plagosur një grua. Dronë të tjerë hapën zjarr dhe hodhën granata drejt shtëpive të banorëve afër kryqëzimit “Snafur”, duke shkaktuar plagosjen e dy qytetarëve të tjerë dhe duke bllokuar dhjetëra familje nën zjarr të dendur. Granatat gjithashtu shkaktuan zjarr në disa shtëpi.
Në një incident tjetër në lagjen Nasr, një dron izraelit plagosi një qytetar tjetër.
Ndërkohë, burime mjekësore njoftuan se numri i viktimave në Gaza ka arritur në 70,112 që nga 7 tetori 2023, shumica gra dhe fëmijë. Numri i të plagosurve ka shkuar në 170,986, ndërsa shumë trupa mbeten ende nën rrënoja.
Gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës janë sjellë 9 viktima dhe një i plagosur. Që nga marrëveshja e armëpushimit më 11 tetor, janë regjistruar 356 të vrarë dhe 909 të plagosur, ndërsa janë nxjerrë 616 trupa nga rrënojat. /mesazhi