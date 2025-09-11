Katër të vdekur si pasojë e rrëzimit të helikopterit në Indonezi

Ekipet e shpëtimit kanë gjetur rrënojat e një helikopteri që u rrëzua në malet e Papua të Indonezisë me katër persona në bord, thanë zyrtarët, transmeton Anadolu.
Autoritetet konfirmuan se të katër personat në bord, përfshirë edhe ekuipazhin, ishin të vdekur.
Viktimat e rrëzimit të helikopterit PK-IWS në malet Jila u transportuan në aeroportin Mozes Kilangin në Timika.
Operacioni i shpëtimit përfshinte ekipet e kërkim-shpëtimit të Timikës, Forcën Ajrore Indoneziane, Ushtrinë, Policinë dhe PT Intan Angkasa, duke përdorur helikopterët PK-IWD dhe PK-IWU, me siguri ajrore të ofruar nga një helikopter TNI AU Caracal.