Katër të vrarë dhe 20 të tjerë të plagosur nga sulmet izraelite në Liban

Ministria e Shëndetësisë e Libanit ka njoftuar se të paktën katër persona janë vrarë të dielën nga sulmet izraelite në fshatrat e provincës Nabatiyeh, në jug të Libanit.
Dy persona kanë humbur jetën në Arabsalim, ku Izraeli goditi gjithashtu një shtëpi banimi pasi kishte lëshuar një paralajmërim.
Dy të tjerë janë vrarë në Nabatiyeh Fawqa.
Të paktën 20 persona të tjerë janë plagosur, sipas ministrisë, mes të cilëve tre fëmijë dhe pesë gra.
Pamjet nga fshati Arabsalim tregojnë tri shtëpi të dëmtuara, përfshirë dy që u shkatërruan plotësisht dhe një të tretë që pësoi dëmtime të pjesshme.
Një trup është nxjerrë nga rrënojat e njërës prej shtëpive të dëmtuara, ndërsa operacionet e shpëtimit dhe kërkimit vazhdonin.
Një nga sulmet izraelite duket se kishte goditur Spitalin Ghandour në Nabatiyeh Faëqa, megjithëse mbrojtja civile e provincës i ka thënë agjencisë “Associated Press” se objekti mjekësor ishte boshatisur, ashtu si pjesa më e madhe e qytetit, për shkak të luftës.
Që kur ka hyrë në fuqi armëpushimi midis Izraelit dhe Hezbollahut më shumë se dy muaj më parë, luftimet kanë pushuar në pjesën më të madhe të Libanit, por jo në një kodër strategjike që mbizotëron mbi zona të caktuara të Nabatiyeh-s.