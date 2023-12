Katër vite pas Apple, Google do të eliminojë cookiet në 2024

Tani që sistemi i alternativ i Google i gjurmimit të përdoruesve quajtur “Privacy Sandbox” ka debutuar në Chrome kompania më në fund është gati të distancohet nga mënyra e vjetër e gjurmimit për qëllime reklamimi.

Chrome më në fund njoftoi planet për të vrarë cookiet e palëve të treta. Kanë kaluar thuajse 4 vite që kur cookiet e palëve të treta janë çaktivizuar në Firefox dhe Safari por Google, një prej kompanive më të mëdha të reklamimit në botë, ka vepruar ngadalë në lidhje me këtë proces.

Kompanitë e reklamimit përdorin cookiet e palëve të treta për të gjurmuar përdoruesit në ueb dhe aktiviteti në ueb përdoret për tu dërguar përdoruesve reklama rreth produkteve që ju interesojnë.

Tani që sistemi i alternativ i Google i gjurmimit të përdoruesve quajtur “Privacy Sandbox” ka debutuar në Chrome kompania më në fund është gati të distancohet nga mënyra e vjetër e gjurmimit për qëllime reklamimi.

Google thotë se cookiet e palëve të treta do të largohen duke filluar nga gjysma e parë e 2024. Postimi në blog i Google e quan lançimin e “Privacy Sandbox” si mbrojtje ndaj gjurmimit dhe thotë se debutimit do të fillojë më 4 Janar ku 1 përqind e përdoruesve do të kenë qasje në të.

Deri në gjysmën e dytë të 2024 sistemi i ri do të mbërrijë tek të gjithë përdoruesit Chrome në desktop dhe në Android.