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Katër zjarre aktive në Maqedoninë e Veriut, tre nën kontroll

Në territorin e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar gjithsej 31 zjarre në hapësirë të hapur deri në orën 07:30 të mëngjesit të sotëm, nga të cilat katër janë aktive, tre janë nën kontroll, ndërsa janë shuar 24, njoftoi Qendra e Menaxhimit të Krizave (QMK), transmeton Anadolu.

Zjarr aktive është raportuar në territorin e komunave Studeniçan dhe Zelenikovë. Një tjetër zjarr është aktiv në territorin e komunave Gostivar dhe Makedonski Brod.

Zjarre aktive raportohen edhe në komunën e Çashkës, si dhe në komunën e Strugës.

Nën kontroll janë zjarret në komunën e Kërçovës, në deponinë e Dellçevës dhe në komunën e Bërvenicës.

Ndërkaq, në rajone të ndryshme të vendit, zjarrfikësit kanë shuar 24 zjarre.

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