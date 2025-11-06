Kazakistani dhe SHBA-ja nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për mineralet kritike

Kazakistani dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan sot një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e mineraleve kritike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të shërbimit për shtyp të Presidencës së Kazakistanit, Akorda, thuhet se memorandumi u nënshkrua nga ministri i Industrisë dhe Ndërtimit, Yersain Nagaspayev, dhe sekretari amerikan i Tregtisë, Howard Lutnik.
Ceremonia e nënshkrimit u zhvillua në prani të presidentit Kassym-Jomart Tokayev, i cili mbërriti në SHBA të mërkurën.
Tokayev pritet të marrë pjesë në samitin e dhjetë diplomatik C5+1, që përfshin SHBA-në dhe pesë shtetet e Azisë Qendrore, i cili do të mbahet më vonë gjatë ditës në Washington nën mikpritjen e presidentit amerikan Donald Trump.
Nënshkrimi ndodhi pas një takimi mes Tokayevit dhe përfaqësuesve të administratës amerikane, përfshirë sekretarin e Shtetit Marco Rubio dhe të dërguarin e posaçëm për Çështjet e Azisë Jugore dhe Qendrore, Sergio Gor.
Në një deklaratë tjetër, u tha se Tokayev theksoi “mundësitë e shkëlqyera” që ekzistojnë ndërmjet Kazakistanit dhe SHBA-së për të forcuar më tej partneritetin strategjik përmes bashkëpunimit ekonomik.
“Sipas presidentit Tokayev, vendi ynë ruan marrëdhënie aktive politike me Shtetet e Bashkuara në nivele të ndryshme dhe është i gatshëm të angazhohet në dialog konstruktiv për të thelluar bashkëpunimin shumëdimensional”, thuhet më tej në deklaratë.