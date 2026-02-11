Kazakistani do të mbajë referendum për kushtetutën e re më 15 mars

Presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, nënshkroi sot një dekret për shpalljen e një referendumi kombëtar mbi kushtetutën e re të vendit, i cili do të mbahet më 15 mars, transmeton Anadolu.
Referendumi përmban pyetjen: “A e miratoni Kushtetutën e re të Republikës së Kazakistanit, drafti i së cilës u publikua në masmedia më 12 shkurt 2026?”, sipas dekretit të publikuar në faqen zyrtare të presidencës.
Duke folur në një mbledhje të qeverisë të martën, Tokayev tha se drafti i kushtetutës së re përfshin “norma të rëndësishme progresive”.
Ai theksoi se miratimi i kushtetutës së re “do t’i japë një shtysë të fuqishme zhvillimit të Kazakistanit dhe do të ndihmojë në realizimin e potencialit të çdo qytetari”.
Tokayev shtoi se Kazakistani po zëvendëson “formën superpresidenciale të qeverisjes” me republikë presidenciale në një parlament me ndikim dhe autoritet të fuqishëm.