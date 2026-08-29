KE paralajmëron Serbinë për Mlladiç: Glorifikimi i kriminelëve të luftës nuk ka vend në Evropë

“Ju takon autoriteteve serbe të vendosin se çfarë roli do të luajnë në funeralin e kriminelit të luftës Ratko Mlladiç, por lartësimi i kriminelëve të luftës është në kundërshtim me vlerat më themelore evropiane”.
Kështu u shpreh komisioni evropian në një përgjigje dhënë radios Evropa e Lirë për sa i përket vendimit të Beogradit për ta përcjellë ish udhëheqësin e ushtrisë së serbëve të Bosnjës Ratko Mlladiç me të gjitha nderimet ushtarake dhe shtetërore.
“Komisioni Evropian beson se çdo lartësim i kriminelëve të luftës është në kundërshtim me vlerat më themelore evropiane dhe nuk ka vend në BE ose në vendet kandidate për në BE”, theksoi Komisioni Evropian.
Mes veprave për të cilat u dënua edhe masakra e Srebrenicës ku në 1995-ën u vranë më shumë se 8 mijë djem dhe burra myslimanë. Ministri serb i Drejtësisë, Nenad Vujiç, u shpreh një ditë më parë Mlladiç do të përcillet për në banesën e fundit me të gjitha nderimet shtetërore dhe ushtarake, sipas tij, siç i takonte, pasi trupi i tij të dërgohej në Serbi.
“Nuk donin që gjenerali të ndërronte jetë këtu në serbi, aty ku ai dëshironte. Kjo është një sjellje e pajustifikueshme dhe e paprecedentë. Nëse familja e tij do që ai të prehet këtu në Serbi, ajo që mund të garantoj është që do të përcillet me dinjitet dhe respekt. Jemi njerëz të qytetëruar, seriozë dhe të përgjegjshëm”, tha Vuçiç.