KE: Shqipëria hapa pozitivë në fushën e migracionit, sigurisë dhe korrupsionit

Liberalizimi i vizave vazhdon të jetë një mjet i fuqishëm për të lehtësuar kontaktet mes njerëzve dhe për të mbështetur reformat në Ballkanin Perëndimor dhe në vendet e Partneritetit Lindor në fushat e drejtësisë, sigurisë dhe lirive themelore, thuhet në një raport të Komisionit Evropian për ecurinë e të gjitha vendeve në këtë proces.

Raporti bazohet në kontributet nga të gjitha vendet e përfshira, Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm, agjencitë përkatëse të drejtësisë dhe punëve të brendshme të BE-së dhe shtetet anëtare.

KE përshëndet Shqipërinë për hapat pozitive në fushën e migracionit, sigurisë dhe korrupsionit.

“Në vitin 2021, Shqipëria vazhdoi të ndërmerrte veprime për menaxhimin e kufirit dhe migracionit dhe azilin. Shtetet anëtare raportojnë bashkëpunim të mirë në përgjithësi me Shqipërinë për migracionin dhe menaxhimin e kufijve, si dhe për kthimet dhe pajtueshmërinë sipas kushteve të Marrëveshjes së Ripranimit të BE-së. Ky bashkëpunim i mirë u konstatua edhe në Komitetin e Përbashkët të Ripranimit të mbajtur në shkurt 2022.

Policia e Shtetit Shqiptar ka vijuar zbatimin e masave për forcimin e kontrolleve në dalje dhe kontrolle të të miturve që udhëtojnë jashtë vendit dhe për këtë janë shpërndarë fletëpalosje në pikat e kalimit kufitar.

Në vitin 2021, Shqipëria mori pjesë në disa aktivitete të përbashkëta të organizuara nga programi EMPACT që fokusoheshin në migrimin e parregullt, në veçanti: (i) migrimi i parregullt në pikat e kalimit kufitar; (ii) kufijtë e gjelbër dhe blu; (iii) lehtësimin e migrimit të parregullt, trafikimit të qenieve njerëzore dhe falsifikimit të dokumenteve; (iv) përdorimin e bazave të të dhënave të INTERPOL-it për të identifikuar migrantët e parregullt të dyshuar si luftëtarë të huaj terroristë dhe për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore me qëllim të shfrytëzimit seksual, lypjes dhe përfshirjes në krim. Një koordinator kombëtar EMPACT u emërua gjithashtu në prill 2020.

Ministria e Brendshme e Shqipërisë ka punuar ngushtë me agjencitë e BE-së si Frontex dhe Europol, Shtetet Anëtare dhe agjencitë e tyre kombëtare të zhvillimit dhe organizatat ndërkombëtare si IOM, UNHCR dhe OSBE, për zbatimin e fushatave ndërgjegjësuese, promovimin e kthimit vullnetar dhe mbështetjen e të kthyerve shqiptarë në procesin e riintegrimit.

Në vitin 2021 vazhduan përpjekjet për bashkëpunimin gjyqësor, rendin publik dhe sigurinë. Në përgjithësi, Shtetet Anëtare raportojnë bashkëpunim të mirë me Shqipërinë në fushën e sigurisë.

Shqipëria vazhdoi bashkëpunimin me Europol, Eurojust dhe shtetet anëtare, duke përfshirë Republikën Çeke, Gjermaninë, Francën, Holandën dhe Suedinë.

Shqipëria ka bërë përparim në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe në luftën kundër trafikimit të paligjshëm.

Në vitin 2021, Shqipëria raportoi një rritje (18%) të numrit të operacioneve policore krahasuar me vitin 2020.

Gjithashtu, në vitin 2021 ka pasur një rritje të numrit të grupeve kriminale të çmontuara dhe të sekuestruara të aseteve kriminale, vlera e të cilave u dyfishua në krahasim me vitin 2020.

Konfiskimet e lëndëve narkotike gjithashtu u rritën në përgjithësi në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020.

Vazhduan përpjekjet për përmirësimin e historikut të hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, mbetet i nevojshëm më shumë vullnet politik dhe përpjekje më e strukturuar dhe e qëndrueshme, duke përfshirë burimet, mjetet dhe aftësitë adekuate. Numri i rasteve të korrupsionit të dërguara në gjykatë ishte 440 në vitin 2021, përfshirë 31 nga Prokuroria Speciale.

Shqipëria vazhdoi përpjekjet e saj për të ndërtuar një historik të luftës kundër krimit të organizuar. Në vitin 2021, janë referuar 41 raste të reja në prokurori (krahasuar me 22 në 2020), 14 aktakuza për një grup të strukturuar kriminal (krahasuar me 15 në 2020), dhe 19 raste janë mbyllur me 75 persona me dënime përfundimtare në nivel apeli (krahasuar me 13 në 2020).

Në luftën kundër pastrimit të parave, Shqipëria ka raportuar për raste referimi, hetimi, ndjekje penale, sekuestrimi dhe konfiskimi të pasurive, monitorimi i mediave sociale të qytetarëve që kthehen nga vendet në konflikt, si dhe ecuria e Drejtorisë Qendrore të Hetimit, në kuadër të Task Forcës së Veprimit Financiar. Plani i veprimit. Megjithatë, Shqipëria nuk e përfundoi zbatimin e këtij plani veprimi deri në afatin e shkurtit 2022.

Shqipëria ka vazhduar të bashkëpunojë me vendet e rajonit dhe shtetet anëtare. Kjo ka ndodhur kryesisht me shkëmbimin e informacionit policor dhe gjyqësor në hetimin e veprave penale që lidhen me narkotikët, trafikun e paligjshëm, pastrimin e parave, krimin ekonomik dhe financiar, krimin kibernetik dhe krimin e rëndë.

Krahasuar me vitin 2020, Shqipëria raportoi një rritje të operacioneve policore, procedimeve penale dhe ekipeve të përbashkëta të hetimit në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë që luftojnë krimin e organizuar.

Në luftën kundër terrorizmit, Shqipëria vazhdoi të bënte përparim të mirë në zbatimin e pesë objektivave të përcaktuara në planin e përbashkët të veprimit. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe shkëmbimi i informacionit për të kthyerit mbetet i kënaqshëm. /atsh