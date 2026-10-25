Ballina Lajmet Kosovë KEK: Njësia B2 pritet të rikthehet në operim të hënën në mëngjes

KEK: Njësia B2 pritet të rikthehet në operim të hënën në mëngjes

Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se sanimi i defektit në njësinë B2 të Termocentralit Kosova B po vazhdon me dinamikë të përshpejtuar dhe pritet të përfundojë deri të dielën në mbrëmje.

Sipas KEK-ut, rikthimi i njësisë në operim parashihet të realizohet mëngjesin e së hënës, më 26 tetor rreth dy ditë pas ndaljes së kontrolluar.

Në njoftim, KEK-u ka vlerësuar angazhimin e ekipeve teknike dhe punonjësve, duke theksuar se po punojnë me përkushtim për sanimin e defektit dhe rikthimin e njësisë në funksion.

“Defektet teknike janë dukuri që mund të paraqiten në çdo termocentral në botë”, thuhet në njoftimin e KEK-ut.

KEK-u ka bërë të ditur se opinioni publik do të njoftohet me kohë për rikthimin e njësisë B2 në operim.

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