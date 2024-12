KEK-u njofton se është ndalur njësia B2, shkak një defekt

Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se është ndaluar njësia B2.

Sipas KEK-ut, gjatë kësaj ndalese, do të kryhet një kontroll teknik i pajisjeve dhe do të eliminohen defektet e paraqitura në kaldajë.

KEK-u tha se kjo ndalesë është e nevojshme për të siguruar që njësia të jetë në kushte optimale për prodhim dhe për të garantuar vazhdimësinë dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike.

