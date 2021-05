Keksat e susamit janë ato keksa që momentin që I keni provuar, keni dashur të dini recetën e tyre. Janë aq të shijshëm sa që të gjithë I pëlqejnë.

Një recetë shumë e lehtë dhe e shpejtë për tu përgatitur.

Përbërësit që ju duhen:

70 gr miell;

60 gr gjalpë;

120 gr sheqer;

1 vezë;

½ e lugës së cajit ekstrakt vanilleje;

1 lugë caji lëng limoni;

160 gram fara susami;

½ e lugës së cajit pluhur për pjekje;

½ e lugës së cajit kripë.

Mënyra e përgatitjes:

1. Përzini së bashku miellin, pluhurin për pjekje dhe kripën.

2. Përzini gjalpën e shkrirë me sheqer. Shtoni një vezë, vanillën dhe lëngun e limonit në këtë përbërje. Përzini për 20-30 sekonda.

3. Në një shpejtësi të ulët, shtoni miellin pak nga pak në mikser.

4. Shtoni farat e susamit në këtë përbërje dhe përzini me lugë. (Farat e susamit duhet të pjekën pak para se ti përdorni në recetë)

5. Ngroheni furrën në 180 gradë. Kthejeni përbërjen në letër për pjekje. Lërini keksave hapësirë prej 3-4 cm, sepse do të rritën.

6. Piqni për 8 deri në 15 minuta, varësisht nga madhësia.

Keksa me fara susami, në vetëm 15 minuta!