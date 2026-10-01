Keni tension të lartë të gjakut? Kufizoni këto tre lloje ushqimesh

Tre grupe ushqimesh në veçanti mund të kenë një efekt të keq në tensionin e gjakut, përkatësisht ushqimet e kripura, produktet e mishit dhe ëmbëlsirat.
Tensioni i lartë i gjakut rrit rrezikun e atakut në zemër dhe goditjes në tru, si dhe të sëmundjeve të veshkave, dhe dieta mund të luajë një rol të rëndësishëm në rregullimin e tij.
Edhe pse asnjë ushqim i vetëm nuk shkakton hipertension në vetvete, marrja e rregullt e sasive të mëdha të natriumit mund ta bëjë të vështirë kontrollin e tensionit të gjakut. Dietologët paralajmërojnë posaçërisht për tre grupe ushqimesh që mund të kenë një efekt të keq në tensionin e gjakut.
Ushqime të kripura
Patatinat, pretzelët dhe ushqimet e tjera të kripura mund të përmbajnë sasi të larta natriumi.
“Ushqimet e kripura si pretzelët, patatet e skuqura dhe kokoshkat me gjalpë mund të bëjnë që trupi të mbajë lëngje të tepërta. Kjo ushtron presion mbi enët e gjakut dhe rrit presionin e gjakut”, shpjegon dietologia Sheri Gaw për EatingWell.
Problemi është se natriumi grumbullohet shpejt nëse hamë më shumë se një porcion. Prandaj, konsumi i rregullt i ushqimeve të kripura mund të rrisë ndjeshëm marrjen totale ditore të natriumit.
Mish i përpunuar
Proshuta, salçiçe, hot dogë dhe mishra të tjerë të gatshëm për t’u konsumuar gjithashtu mund të kenë përmbajtje të lartë natriumi dhe yndyre të ngopur.
“Nëse hahen rregullisht dhe në sasi të mëdha, ato mund të rrisin tensionin e gjakut”, paralajmëron Gaw.
Një studim zbuloi se konsumimi i 49 gramëve mish të përpunuar në ditë shoqërohej me një rrezik 30 për qind më të lartë për zhvillimin e hipertensionit. Edhe një konsum ditor prej 17 gramësh shoqërohej me një rrezik 19 për qind më të lartë.
Produkte furre buke
Buka dhe produkte të tjera të ndryshme të pjekura mund të mos kenë shije veçanërisht të kripur, por ato mund të jenë një burim i rëndësishëm natriumi pikërisht sepse shumë njerëz i hanë shpesh. Edhe ushqimet me një sasi të moderuar natriumi mund të kontribuojnë ndjeshëm në marrjen tuaj totale të natriumit nëse konsumohen rregullisht.
Hulumtimet e kryera mbi pothuajse 15,000 fëmijë dhe të rritur treguan se buka dhe ëmbëlsirat janë ndër burimet më të mëdha të natriumit në dietë. Autorët e studimit pohojnë se zvogëlimi i sasisë së kripës në bukë mund të kontribuojë në një ulje të marrjes totale të natriumit.