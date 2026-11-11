Kërcënimet për bombë shkaktojnë evakuime në më shumë se 100 shkolla në të gjithë Italinë

Më shumë se 100 shkolla në të gjithë Italinë raportuan kërcënime me bombë pasi morën një email anonim që paralajmëronte për një pajisje shpërthyese në ambientet e tyre, duke shkaktuar evakuimin e nxënësve dhe stafit, njoftoi agjencia italiane e lajmeve ANSA, transmeton Anadolu.
Emaili, i dërguar shkollave në disa qytete, pretendon se një pajisje e fuqishme shpërthyese ishte vendosur brenda një qese plastike dhe ishte e pajisur me një detonator në distancë.
Mesazhi përfshinte kërcënime për dhunë ndaj italianëve dhe ishte nënshkruar nga një person që pretendonte se ishte drejtuesi i një grupi të quajtur “Vilajeti i Misoginistanit”.
Oficerët e zbatimit të ligjit po kryenin kontrolle sigurie në shkollat e prekura, ndërkohë që numri i shkollave që raportonin kërcënime ishte ende në rritje.
Incidenti vjen pas një alarmi të ngjashëm ditët e fundit, kur një email që përmbante kërcënime iu dërgua 280 drejtorëve të shkollave.