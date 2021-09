Kërkohen masa mbrojtëse për dëshmitarët ndërkombëtarë në rastin e ish-krerëve të UÇK-së

Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) tha se për disa dëshmitarë ndërkombëtarë, të cilët janë miratuar, është kërkuar që të merren masa mbrojtëse.

Në Dhomën e Specializuar në Hagë, më 14 shtator po mbahet konferenca e shtatë statusore ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Zyra e Prokurorit tha se që nga konferenca e fundit statusore ka nxjerr 24 pako me materiale. Dy dëshmitarë ndërkombëtarë janë miratuar dhe janë të njohur. Ndërkaq, për tre dëshmitarë të tjerë ndërkombëtarë po vazhdon procesi i miratimit.

Po ashtu, janë edhe pesë dëshmitarë, për të cilët janë bërë gati dokumentet.

Prokuroria, ka afat që të nxjerrë materialet deri më 27 shtator. Ndërkaq, po ashtu është kërkuar shtyrja e afatit për përkthimin e afateve.

Avokati mbrojtës i Veselit, Ben Emmerson tha se ZPS-së do t’i duhen muaj për të nxjerrë përkthimet e materialeve. Ai tha se në korrik, ishte po ky institucion që kishte thënë se do të nxirrte me kohë të gjitha materialet, por mbrojtja deri më tani ka marrë vetëm 75 për qind të materialeve.

Ai po ashtu tha se mbrojtja po përballet me sjellje joprofesionale të Prokurorisë, pasi ZPS-ja tha se nuk e di saktësisht numrin e materialeve që do të nxjerrë.

Ish-krerët e UÇK-së nuk janë të pranishëm fizikisht në këtë seancë, por të njëjtën po e ndjekin përmes video-lidhjes.