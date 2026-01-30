Kërkohet paraburgim për 4 komisionerë dhe një kryesues të KKZ të Prizrenit

Gjykata Themelore në Prizren ka bërë të ditur se ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit ndaj pesë personave.
Sipas njoftimit zyrtar, katër prej tyre janë komisionerë të dyshuar për veprën penale “Falsifikimi i rezultateve të votimit”, ndërsa një person tjetër, në cilësinë e kryesuesit të Komisionit Zgjedhor Komunal (KKZ) në Prizren, dyshohet për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.
Gjykata ka njoftuar se nga ora 14:00 deri në 16:00 janë zhvilluar dhe përfunduar tri seanca dëgjimore, ndërsa seanca e katërt pritet të mbahet gjatë orëve në vijim.
Po ashtu, është bërë e ditur se brenda afateve ligjore, Gjykata do të përgatisë vendimet lidhur me kërkesat e Prokurorisë Themelore në Prizren dhe se mediat do të njoftohen me kohë për vendimet e marra nga gjyqtari i procedurës paraprake.