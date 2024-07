Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet lidhur me akuzat e Ukrainës për su’lmin në spitalin e fëmijëve në Kiev

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet të martën për të diskutuar pretendimet e Ukrainës për një sulm në një spital për fëmijë në kryeqytetin Kiev, transmeton Anadolu.

Këshilli prej 15 anëtarësh do të mblidhet në orën 10:00 me kohën lokale në New York, tha ambasadorja e Britanisë në OKB, Barbara Woodward.

“Ne do të thërrasim sulmin frikacak dhe të ligë të Rusisë në spital mbrëmë”, shkroi Woodward në X.

Rusia aktualisht mban presidencën e radhës të Këshillit të Sigurimit.

Më herët sot, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy akuzoi Rusinë për goditjen e spitalit të fëmijëve në Kiev, në prag të samitit të NATO-s të kësaj jave në SHBA.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë i mohoi këto pretendime.