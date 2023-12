Këshilli i Sigurimit i OKB-së përsëri shtyn votimin për ndihmën humanitare në Gaza

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (OKB) ka shtyrë për herë të katërt këtë javë votimin mbi një projekt-rezolutë për ndihmën humanitare në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

Këshilli i Sigurimit prej 15 anëtarësh pritet të mblidhet edhe sot më vonë për të votuar mbi rezolutën e paraqitur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila thuhet se bën thirrje për “hapa urgjente” për të lejuar dërgimin e sigurt dhe të papenguar të ndihmave për civilët e goditur në Gaza.

Negociata intensive me dyer të mbyllura janë zhvilluar gjatë gjithë javës nga Këshilli i Sigurimit për të shmangur veten e SHBA-së.

Pas takimit për situatën në Lindjen e Mesme, përfaqësuesja e SHBA-së në OKB, Linda Thomas-Greenfield, u tha gazetarëve se Këshilli i Sigurimit është “gati” të votojë mbi projekt-rezolutën.

“Thjesht dua të ndaj me ju se ne kemi punuar shumë me zell gjatë gjithë javës së kaluar me Emiratet, me të tjerët, me Egjiptin, për të dalë me një rezolutë që ne mund të mbështesim. Dhe ne e kemi atë rezolutë tani”, tha Thomas-Greenfield, pa dhënë informacion se si do të votonte.

Izraeli ka goditur Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi, sipas autoriteteve shëndetësore në enklavë, duke vrarë mbi 20 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur mbi 52 mijë të tjerë.

Përveç mungesës së ushqimit, ujit dhe ilaçeve, gjithashtu ka pasur një shkatërrim të gjerë të banesave dhe infrastrukturës tjetër.