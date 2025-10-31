Këshilli i Sigurimit i OKB-së rinovon mandatin e forcës së stabilizimit të udhëhequr nga BE-ja në BeH

Këshilli i Sigurimit i OKB-së rinovoi për një vit tjetër mandatin e forcës së stabilizimit të udhëhequr nga BE-ja në Bosnjë dhe Hercegovinë (EUFOR-Althea), raporton Anadolu.
Këshilli me 15 anëtarë miratoi unanimisht Rezolutën 2795 dhe autorizoi shtetet anëtare që veprojnë përmes ose në bashkëpunim me BE-në të krijojnë, edhe për 12 muaj të tjerë, një forcë shumëkombëshe stabilizimi, ose EUFOR-Althea.
Greqia, e cila hartoi projektrezolutën, mirëpret rinovimin unanim të mandatit të EUFOR-Altheas, deklaroi para Këshillit përfaqësuesja e përhershme e vendit në OKB, Aglaia Balta.
“Që nga themelimi i saj në vitin 2004, EUFOR-Althea ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Bosnjë dhe Hercegovinë”, tha Balta.
EUFOR-Althea ka mandatin të ndihmojë në zbatimin e aspekteve ushtarake të Marrëveshjes së Përgjithshme Kuadër për Paqe në Bosnjë dhe Hercegovinë të vitit 1995, e njohur si Marrëveshja e Dejtonit, e cila i dha fund luftës së Bosnjës së viteve 1992–1995.
Në vitin 2004, nëntë vjet pas përfundimit të luftës, BE-ja nisi Operacionin Ushtarak Althea në këtë vend të Ballkanit Perëndimor, pas vendimit të NATO-s për t’ia dorëzuar misionin e saj paqeruajtës që kishte ruajtur sigurinë në rajon që nga përfundimi i konfliktit.