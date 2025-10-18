Këshilli i Sigurimit i OKB-së rinovon sanksionet ndaj Haitit për një vit tjetër

Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka miratuar unanimisht një rezolutë që rinovon regjimin e sanksioneve ndaj Haitit, duke përfshirë ngrirjen e pasurive të synuara, ndalime udhëtimesh dhe embargo armësh, për një vit tjetër.
Rezoluta u dorëzua nga Panama dhe SHBA dhe u mbështet nga të 15 anëtarët e Këshillit.
Haiti ka qenë përballë dhunës së bandave dhe paqëndrueshmërisë politike për vite me radhë. Pas vrasjes së presidentit Jovenel Moise, dhuna është intensifikuar, dhe më parë këtë vit grupe të armatosura rivalë morën kontrollin e kryeqytetit Port-au-Prince, duke detyruar kryeministrin Ariel Henry të japë dorëheqjen. Sipas OKB-së, rreth 80% e kryeqytetit kontrollohet nga bandat e armatosura.
Nga prilli deri në qershor, mbi 1,379 persona u vranë ose u plagosën, dhe 428 u rrëmbyen. Rreth 5.5 milion njerëz kanë nevojë urgjente për ndihma humanitare për shkak të krizës së përzier që përfshin paqëndrueshmëri civile, sëmundje, pasiguri ekonomike dhe siguri.
Pas votimit, zëvendës e dërguara e SHBA-së në OKB, Jennifer Locetta, tha se:
"Këto sanksione janë pjesë kyçe e përpjekjes ndërkombëtare për të promovuar paqen dhe stabilitetin në Haiti dhe rajon. Pak javë më parë, ky këshill miratoi një rezolutë për Forcën Kundër Bandave dhe Zyrën Mbështetëse të OKB-së. Këto masa do të rikthejnë sigurinë dhe do të vendosin bandat para përgjegjësisë."