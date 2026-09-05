Këshilli Kombëtar Palestinez dënon thirrjet e ministrave izraelitë për të dëbuar banorët e Gazës

Kreu i Këshillit Kombëtar Palestinez, Rawhi Fattouh, dënoi të premten thirrjet e ministrit izraelit të Mbrojtjes, Israel Katz, dhe ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, për dëbimin e palestinezëve nga Rripi i Gazës, duke thënë se ato përbëjnë “shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare”, transmeton Anadolu.
Fattouh tha se deklaratat e Katzit dhe Ben-Gvirit “zbulojnë një projekt sistematik të spastrimit etnik”, sipas një deklarate të publikuar nga agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa.
Të enjten, Ben-Gvir prezantoi një plan që parashikon zhvendosjen e 1,86 milion palestinezëve nga Gaza brenda shtatë vitesh, përmes krijimit të një ministrie të posaçme që do të mbikëqyrë këtë proces.
Një ditë më parë, Katz pranoi se presioni i vendeve arabe ndaj presidentit amerikan Donald Trump, së bashku me ofertat për investime që i janë bërë atij, ka ngrirë një plan për zhvendosjen e palestinezëve nga enklava.
“Shndërrimi i zhvendosjes së detyruar në një politikë të shpallur hapur dhe trajtimi i largimit të palestinezëve nga toka e tyre si një mundësi politike përbën shkelje të rëndë të rregullave të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe Kartës së OKB-së”, tha Fattouh.
Ai tha se deklaratat tregojnë “mospërfilljen e qeverisë izraelite ndaj konventave ndërkombëtare dhe përpjekjen e saj për t’i trajtuar ato si kufizime nga të cilat kërkon të çlirohet”.
Fattouh paralajmëroi gjithashtu se përpjekjet për dobësimin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale dhe minimin e mandatit të saj do t’i inkurajonin autorët e “vrasjeve, gjenocidit dhe spastrimit etnik” të vazhdonin shkeljet pa dhënë llogari.
Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të përballen me përpjekjet për të minuar drejtësinë ndërkombëtare dhe të mbrojnë pavarësinë e saj, si dhe bëri thirrje për vendosjen e sanksioneve ndaj qeverisë izraelite dhe për mbajtjen përgjegjëse të saj për shkeljet e së drejtës ndërkombëtare.
Zyrtarët izraelitë kanë hedhur vazhdimisht ide për largimin e palestinezëve nga Gaza që nga fillimi i gjenocidit në tetor 2023, duke shkaktuar kundërshtim të gjerë arab dhe ndërkombëtar dhe paralajmërime se plane të tilla do të përbënin spastrim etnik.
Gjenocidi i Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.