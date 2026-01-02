Këshilltari i komandantit të RSF-së vritet në sulmin me dron në Sudan

Hamid Ali Abubakar, këshilltari i sigurisë i komandantit të Forcave të Mbështetjes së Shpejtë, Mohamed Hamdan Dagalo, u vra së bashku me disa ndihmës në një sulm me dron të kryer nga ushtria sudaneze pranë qytetit të Zalingei, kryeqytetit të shtetit të Darfurit Qendror, tha këshilltari i sigurisë i RSF-së, Al-Basha Tabiq, transmeton Anadolu.
Tabiq njoftoi vdekjen në një postim në platformën sociale amerikane Facebook, duke shprehur ngushëllime për “Komandantin Këshilltar Hamid Ali Abubakar”, i cili gjithashtu drejtoi njësinë ushtarake “Al-Saif Al-Battar” të RSF-së, e cila vepron kryesisht në pjesët veriore, qendrore dhe perëndimore të rajonit të Darfurit.
Ai akuzoi ushtrinë sudaneze për “vrasjen” e Abubakar dhe paralajmëroi se do të “paguajë një çmim të lartë për këtë krim”.
Burime lokale thanë se një dron goditi një takim të forcave të RSF-së në fshatin Al-Firdous në zonën Waranga pranë Zalingei në Sudanin perëndimor.
Ata thanë se Abubakar shërbeu si këshilltar i Dagalo dhe komandant në terren që drejtonte njësinë Al-Saif Al-Battar, e cila përfshin qindra luftëtarë të RSF-së. Burimet shtuan se ai gjithashtu luajti një rol qendror në mobilizimin e fiseve dhe udhëheqësve tradicionalë në mbështetje të RSF-së.
Ushtria sudaneze ende nuk ka komentuar për incidentin.
Të tre shtetet e Kordofanit – Veriu, Perëndimi dhe Jugu – kanë parë javë të tëra luftimesh të ashpra midis ushtrisë dhe RSF-së, duke bërë që dhjetëra mijëra njerëz të largohen.
Nga 18 shtetet e Sudanit, RSF kontrollon të pesë shtetet e rajonit të Darfurit në perëndim, përveç disa pjesëve veriore të Darfurit të Veriut që mbeten nën kontrollin e ushtrisë. Ndërkohë, ushtria mban shumicën e zonave të 13 shteteve të mbetura në jug, veri, lindje dhe qendër, përfshirë kryeqytetin Khartum.
Kriza humanitare e Sudanit është përkeqësuar që kur lufta midis ushtrisë dhe RSF-së shpërtheu në prill 2023 për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi bashkimin e establishmentit ushtarak, duke vrarë dhjetëra mijëra dhe duke zhvendosur miliona.