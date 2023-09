Kështu duket pjesa e brendshme e modeleve të reja Skoda Kodiaq dhe Superb

Përpara se Škoda të zbulojë zyrtarisht modelet e reja të veturave me motorë konvencionalë, prodhuesi çek ka zbuluar brendësinë e Kodiak SUV dhe sedanin/vagonin Superb, duke theksuar teknologjinë e përmirësuar, ergonominë, prakticitetin dhe materialet e qëndrueshme në kabinë.

Pavarësisht nga karroceritë e ndryshme, Kodiaq dhe Superb ndajnë të njëjtën platformë MQB Evo dhe pjesën më të madhe të gamës së motorëve, kështu që nuk është çudi që ata kanë pamje të ngjashme të brendshme, ashtu si Volksëagen Tiguan dhe Passat Variant.

Superb ka një dizajn paksa “më të pastër” të pultit me hapje ajri të lidhur dhe ndriçim ambienti me gjatësi të plotë me thekse të ngjashme me aluminin.

Kodiaq ka një tastierë qendrore më të lartë dhe disa detaje të tjera. Të dy modelet janë një përmirësim në krahasim me paraardhësit e tyre pasi duken më premium dhe modern.

Gjithashtu, të dy modelet kanë një ekran të ndjeshëm në prekje pre 13 inç, i cili është pjesë e sistemit infotainment.

Ekrani i montuar lart mund të jetë më i vogël se 15-inç i përdorur në Tiguan dhe Passat, por gjithsesi duket mjaft i madh për pjesën tjetër të brendshme.