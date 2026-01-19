Ballina Lajmet Kosovë Këta janë pesë “kampionët” nga secila parti për humbje votash gjatë rinumërimit

Zgjedhjet e 28 dhjetorit ndonëse u cilësuan si të rregullta dhe demokratike, probleme kanë dal në numërimin e votave të kandidatëve për deputetë.
Meqë numri i votave të kandidatëve për deputetë nuk përputhej, KQZ ka marrë vendim për rinumërimin e votave për kandidatë për deputetë në të gjitha kutitë e votimit në 10 Komuna, ndërsa vetëm 10% e kutive të votimit në Komunat e tjera.

Deri më tani janë rinumëruar 556 kuti të votimit, ndërsa po vërehen dallime të mëdha në vota të disa kandidatëve.

Këta janë pesë kandidatët që kanë humbur më së shumti vota gjatë rinumërimit nga secila parti:

VV:

Arbër Rexhaj: -624 vota

Rea Krasniqi: -540 vota

Dafina Alishani: -467 vota

Valon Ramadani: -432 vota

Arsim Berisha: -280 vota

PDK:

Fetah Paçarizi: -6018 vota

Nait Hasani: -3414 vota

Kujtim Gashi: -2355 vota

Luljeta Veselaj Gutaj: -2103 vota

Arianit Çollaku: -1684

LDK:

Xhavit Çollaku: -1596 vota

Driton Selmanaj: -1048 vota

Anton Çuni: -537 vota

Visar Azemi: -416 vota

Ardian Shala: -154 vota

AAK:

Besnik Krasniqi: -315 vota

Tringa Morina: -162 vota

Burim Ramadani: -152 vota

Edmond Hoxha: -137 vota

Diellza Fetoshi: -104 vota

