Këta janë pesë “kampionët” nga secila parti për humbje votash gjatë rinumërimit

Zgjedhjet e 28 dhjetorit ndonëse u cilësuan si të rregullta dhe demokratike, probleme kanë dal në numërimin e votave të kandidatëve për deputetë.
Meqë numri i votave të kandidatëve për deputetë nuk përputhej, KQZ ka marrë vendim për rinumërimin e votave për kandidatë për deputetë në të gjitha kutitë e votimit në 10 Komuna, ndërsa vetëm 10% e kutive të votimit në Komunat e tjera.
Deri më tani janë rinumëruar 556 kuti të votimit, ndërsa po vërehen dallime të mëdha në vota të disa kandidatëve.
Këta janë pesë kandidatët që kanë humbur më së shumti vota gjatë rinumërimit nga secila parti:
VV:
Arbër Rexhaj: -624 vota
Rea Krasniqi: -540 vota
Dafina Alishani: -467 vota
Valon Ramadani: -432 vota
Arsim Berisha: -280 vota
PDK:
Fetah Paçarizi: -6018 vota
Nait Hasani: -3414 vota
Kujtim Gashi: -2355 vota
Luljeta Veselaj Gutaj: -2103 vota
Arianit Çollaku: -1684
LDK:
Xhavit Çollaku: -1596 vota
Driton Selmanaj: -1048 vota
Anton Çuni: -537 vota
Visar Azemi: -416 vota
Ardian Shala: -154 vota
AAK:
Besnik Krasniqi: -315 vota
Tringa Morina: -162 vota
Burim Ramadani: -152 vota
Edmond Hoxha: -137 vota
Diellza Fetoshi: -104 vota