Këtë forcë se ka asnjë sistem njerëzorë!

Dite feste fetare! Njerezit tregojne respekt.

Shkoj te bej nje kopje celesash, mbyll. Sigurisht

Shkoj ne farmaci, mbyll. Sigurisht. Ka farmaci ateiste plot.

Shkoj ne lavazh. Mbyll. Sigurisht!

Shkoj te qethem. Mbyll. Sot e gjete a derebardhe!

Byreku? Mbyll!

Bravo! Mendo per Zotin sot me thone te gjithe qe kane ulur qepenat.

Rrofshi!

Mos ishte dite feste fetare kur nuk punohet do te thosha se eshte greve e pergjithshme.

Perpiqet opozita te shtyje njerezit drejt mosbindjes civile a nje greve te pergjithshme, hic, s’degjon kush.

Urdherit te Zotit i binden njerezit pa thirrje.Symbyllur, mendjembledhur! S’ka sindikate ne bote qe e arrin kete sukses.

Cfare force gjigande besimi!

Cdo pushtet eshte lilliput perpara saj, ja perse urojne pushtetaret e politikanet me frike e perulje sot!

Qepenat mbyllur!

Ja pse luani eshte zgjuar, nuk fle, por ka gjykimin e vet!

Thuaji luani sot shko puno! T’i nxjerr kthetrat.

Gezuar festen myslimane, te krishtere, hebrenj, ateiste, protestante, pagane, shtrigane, bij te djallit, blasfemiste, cfardo qofshi!

Artan Fuga

Nga: Hoxhë Husamedin Abazi