Këto janë modele që Volkswagen nuk do t’i largojë nga tregu

Volkswagen është bërë paraardhësi i revolucionit elektrik, dhe kjo do të thotë largimi i disa legjendave.

Ne kemi shkruar tashmë në lidhje me informacionin që Volkswagen po konsideron të mbyllë linjën Passat, e cila aktualisht është e vështirë për t’u justifikuar për këdo.

Është e drejtë, Volkswagen do të mbajë ende një pjesë të gamës konvencionale që ende varet nga lëndët djegëse fosile, transmeton Telegrafi.

Duhen vite për transformimin total të ndërmarrjes, dhe deri atëherë, disa modele do të marrin lëshime të reja.

Midis tyre janë Golf, T-Roc dhe Tiguan nga sfera e SUV.

Kjo u konfirmua nga vetë shefi i VW, Ralf Brandstätter. Ai shtoi se të gjitha këto modele do të jenë të pranishme globalisht dhe do të marrin gjeneratën e fundit të hibrideve plug-in me një distancë elektrike prej 100 km.

Të përkthyera, një numër modelesh mbeten nën diskutim, dhe mes tyre është Arteon, popullariteti i të cilit nuk është i theksuar.

Nga ana tjetër, investimi prej 16 miliardë eurosh në “lëvizshmërinë elektronike, hibridizimin dhe digjitalizimin” do të sjellë në pah një numër modelesh, duke përfshirë një model të ri të nivelit të hyrjes të pozicionuar nën ID.3, i cili do të vijë vetëm në vitin 2025.