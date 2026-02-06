Këto ushqime mund t’ju ndihmojnë të luftoni më lehtë stresin

Shumë gjëra mund të çojnë në stres, por mënyra se si kujdeseni për veten kur ndiheni të mërzitur luan një rol të madh në mënyrën se si e trajtoni atë. Përveç jogës, aromaterapisë, meditimit dhe banjës së nxehtë, ka disa lëndë ushqyese që mund t’ju ndihmojnë të menaxhoni nivelet e stresit.
Proteina – Kur hani ushqime të pasura me proteina, ju ndihmoni trupin tuaj të prodhojë serotonin, e cila ju ndihmon të ndiheni të lumtur dhe të relaksuar. Shumica e njerëzve marrin një sasi të caktuar proteinash në baza ditore, por nëse jeni vegjetarian ose vegan, mund t’ju duhet më shumë proteina. Peshku, pula, viçi, fasulet, djathi, vezët dhe arrat janë zgjedhje të shkëlqyera të proteinave.
Antioksidantë – Roli kryesor i antioksidantëve është të ndihmojnë në luftimin e dëmtimit qelizor të shkaktuar nga radikalet e lira në trup. Plus, ato ndihmojnë sistemin tuaj imunitar të luftojë një sërë sëmundjesh, duke filluar nga ftohja e zakonshme deri te sëmundjet e zemrës dhe kanceri. Frutat dhe perimet janë burime të shkëlqyera të antioksidantëve, ndaj provoni, për shembull, të shtoni boronica, pjepër, karota dhe kivi në menunë tuaj të përditshme.
Vitamina B – Vitamina B ose acidi folik ndihmon në rritjen e prodhimit të hormonit dopamine që ndihmon në përmirësimin e humorit. Kur keni nivele të larta dopamine ndiheni më të qetë dhe më të relaksuar. Për më tepër, disa kërkime kanë treguar se konsumimi i ushqimeve të pasura me vitamin B mund të ndihmojë në luftimin e depresionit. Perimet me gjethe jeshile si lakra jeshile dhe spinaqi janë të pasura me acid folik.
Acidet yndyrore omega-3 – Kjo lëndë ushqyese ka veti anti-inflamatore që mund të luftojnë hormonet e stresit. Në fakt, studimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht acide yndyrore omega-3 përjetojnë një reduktim 20% të ankthit dhe stresit. Salmoni është burimi kryesor i acideve omega-3, por ato mund të gjenden edhe në farat e lirit, arrat, tonin dhe vajin e ullirit.
Probiotikët – Probiotikët mund të gjenden në kos dhe ushqime të tjera të fermentuara. Sipas hulumtimeve, gratë që konsumojnë rregullisht probiotikë kanë kontroll më të mirë të problemeve gastrointestinale që mund të çojnë në stres. Kosi është gjithashtu një burim i mirë i proteinave që mund të ndihmojë në luftimin e stresit.