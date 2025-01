Këtu është një përmbledhje e shpejtë e lajmeve më të fundit në Palestinë

Luftëtarët palestinezë kanë shënjestruar forcat izraelite me një mjet shpërthyes në qytetin e pushtuar të Bregut Perëndimor të Jeninit, ndërsa luftimet disaditore vazhdojnë në zonën e rrethuar.



Kryeministri Benjamin Netanyahu do të vizitojë Presidentin Trump në SHBA në “javët e ardhshme”, sipas ambasadorit të Izraelit në OKB, Danny Danon.



Trump ka thënë se mendon se marrëveshja e armëpushimit të Gazës “duhet të qëndrojë”, pasi raportet e mediave izraelite sugjerojnë se i dërguari i tij në Lindjen e Mesme Steve Witkoff do të vizitojë Izraelin javën e ardhshme për të negociuar fazën e dytë.



Komandanti i Hamasit Hussein Fayyad, i raportuar më parë i vrarë nga ushtria izraelite pas një operacioni në Jabalia në maj, me sa duket është shfaqur i gjallë në Gaza.



Shoqëria e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze ka mohuar pretendimet se do të marrë përsipër disa operacione nga agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNWRA), pasi ndalimi i Izraelit hyn në fuqi muajin e ardhshëm.

Share this: Facebook

X